Engellilerin tek sponsoru Turkcell'den şampiyonlara tam destek

Türkiye Ampute Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı

Avrupa\London - Türkiye Ampute Futbol Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda mutlu sona ulaştı. Son 4 Dünya Kupası’nda da bronz madalya almayı başaran ay-yıldızlılar, final maçında İngiltere’yi 2-1’lik sonuçla yenip Avrupa Şampiyonu oldu.Kurulduğu günden beri Türk sporunun yanında olan Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Milli Takımı, tarih yazdı. Son 4 Dünya Kupası’nda da finali son anda kaçırarak bronz madalya kazanan ay-yıldızlılar EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın final maçında İngiltere’yi Ömer Güleryüz ve Osman Çakmak’ın golleriyle 2-1 devirerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

hep yanlarında

Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonu olan ay-yıldızlılara kupadan sonraki ikinci ödül engelli sporlarının tek sponsoru ve Ampute Milli Takımı’nın ana sponsoru olan Turkcell’den geldi. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Avrupa Şampiyonları’na 200 bin TL tutarındaki ödülü takdim etti.

‘Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor’

Ampute Milli Takımı’nın bugüne kadar başardıklarıyla hep göğsümüzü kabarttığını dile getiren Bütün “Bu çocuklar, hem oynadıkları oyunla, hem azimleriyle, hem de Türkiye sevgileriyle kalplerimizi fethetti. Onlar yürekleriyle oynadılar ve Avrupa Şampiyonluğu’nu ülkemize hediye ettiler. Biz Turkcell olarak, Türk sporu adına onlara ve tüm engelli sporcularımıza destek olduk. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında olmaları için, onların yanında, onlarla birlikte yürümekten büyük bir onur duyuyoruz. Biliyoruz ki aslında Avrupa şampiyonu olup, bayrağımızı gönderin en üstüne çekmek onlar için ödüllerin en büyüğü. Ampute Milli Takımımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Şampiyonluklar gelir ve geçer ama Ampute Milli Takımımızın gönüllerimizdeki edindiği yer hiçbir zaman kaybolmaz” dedi.