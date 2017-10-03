Milliler İzlanda ve Finlandiya mücadelesine hazırlanıyor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde milliler İzlanda ve Finlandiya ile mücadele edecek. Milli takım iki önemli mücadele öncesinde hazırlıklara başladı

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre Sentido Zeynep Resort'un sahasında teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Antrenmana, Almanya'da Bundesliga 2'de yer alan Fortuna Düsseldorf'un bu akşamki maçının kadrosunda bulunan Kaan Ayhan ile bu gece kampa dahil olacak Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı.

Takımlarıyla dün liglerde maça çıkan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolculara ise Lucescu'nun verdiği program uygulandı.Antrenmanı, TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de takip etti.