Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Talisca için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi

Beşiktaş’ta başarılı bir performans sergileyen Anderson Talisca, yönetimi düşündürüyor.Gelecek yıl finansal fair-play denetiminden kurtulacak siyah-beyazlılar, Talisca'yı takıma katmak için formül arıyor. Benfica'nın takımda düşünmediği ancak 25 milyon Euro satın alma bedeli belirlediği Brezilyalı için Başkan Fikret Orman yakın takipte.

Bu sezon da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi gelirlerinde istikrar hedefleyen Orman, Talisca'yı, Benfica'ya 15 ile 18 milyon Euro arasında bir bedel ödeyerek bitirmeyi planlıyor. Portekiz ekibinin ise yıldız futbolcuyu satmak için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.