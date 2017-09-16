16/09/2017 12:54


Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak

Talisca

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın Talisca için Benfica'nın kapısını çalacağı öğrenildi

Beşiktaş’ta başarılı bir performans sergileyen Anderson Talisca, yönetimi düşündürüyor.Gelecek yıl finansal fair-play denetiminden kurtulacak siyah-beyazlılar, Talisca'yı takıma katmak için formül arıyor. Benfica'nın takımda düşünmediği ancak 25 milyon Euro satın alma bedeli belirlediği Brezilyalı için Başkan Fikret Orman yakın takipte.

Bu sezon da şampiyon olup Şampiyonlar Ligi gelirlerinde istikrar hedefleyen Orman, Talisca'yı, Benfica'ya 15 ile 18 milyon Euro arasında bir bedel ödeyerek bitirmeyi planlıyor. Portekiz ekibinin ise yıldız futbolcuyu satmak için menajerlere talimat verdiği belirtiliyor.


mersin haberleri
MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti
Talisca
Beşiktaş Talisca transferi için Benfica'nın kapısını çalacak
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı
Selçuk İnan
Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti
İrem Derici
İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi
İlgili Haberler
Arda Turan

Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu

Porto Beşiktaş

Porto Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

Arda Turan

Flaş açıklama, Arda Turan Galatasaray'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
mersin haberleri

MHP'de 150 kişi yeni parti için istifa etti

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki'nin kıyafeti herkesi şaşırttı

Selçuk İnan

Takım arkadaşları Selçuk İnan için harekete geçti

İrem Derici

İrem Derici takipçilerinden kendisi için dua istedi

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

İsrail sahneye çıktı

Yanı başımızda bir bağımsız Kürt Devleti’nin kurulma çabalarına en önde destek veren İsrail, tüm hatları ile ortaya çıktı. Ard arda gelen açıklamalarda İsrail’in Barzani’ye “tam ...

Devam