Barcelona'nın Arda Turan kararı belli oldu

Barcelona Ocak ayı transfer döneminde milli futbolcu Arda Turan'ı ya transfer edecek ya da kiralayacak

Barcelona'nın, Nice'in yıldız orta saha oyuncusu Jean Michael Seri transferi için girişimleri başarısız sonuçlanmıştı. İspanyol kulüp, bu transferden vazgeçmedi ve Seri'yi Ocak ayında İspanya'ya getirmeyi kafasına koydu. Nice'in Fildişi Sahilli oyuncu için 40 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti. Nice'teki üçüncü sezonunu geçiren 26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon çıktığı 39 maça çıkıp 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

Seri'nin Haziran ayı 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.Öte yandan Barcelona'nın Arda Turan ile ilgili kararını verdiği Milli yıldızın kesin olarak Ocak ayında kiralanacağı ya da transfer olacağı duyuruldu. En güçlü ihtimalin ise Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Philippe Coutinho transferi için takas edilecek isim ya da isimlerden birinin Arda Turan olduğu kaydedildi.

Kaynak: Mynet