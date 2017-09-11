UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilki yarın başlıyor
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.
Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)
Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)
Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)
Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)
Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)
13 Eylül Çarşamba:
Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Porto (Portekiz) - Beşiktaş
Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)
Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)
Gruplar
Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın, G Grubu'nda Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:
A Grubu: Basel (İsviçre), Manchester United (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz)
B Grubu: Celtic (İskoçya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika)
C Grubu: Roma (İtalya), Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Karabağ (Azerbaycan)
D Grubu: Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)
E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya), Sevilla (İspanya)
F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Feyenoord (Hollanda), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya)
G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Leipzig (Almanya), Beşiktaş
H Grubu: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Tottenham (İngiltere)