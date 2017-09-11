11/09/2017 11:09


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilki yarın başlıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, G Grubu'ndaki ilk maçında, yarın TSİ 21.45'te Portekiz'in Porto takımına konuk olacak.

Ligde tamamı TSİ 21.45'te oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya)

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre)

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya)

13 Eylül Çarşamba:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Real Madrid (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Porto (Portekiz) - Beşiktaş

Leipzig (Almanya) - Monaco (Fransa)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Napoli (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Manchester City (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

Maribor (Slovenya) - Spartak Moskova (Rusya)

Gruplar

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş'ın, G Grubu'nda Portekiz'in Porto, Fransa'nın Monaco ve Almanya'nın Leipzig takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Basel (İsviçre), Manchester United (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz)

B Grubu: Celtic (İskoçya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Anderlecht (Belçika)

C Grubu: Roma (İtalya), Chelsea (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya), Karabağ (Azerbaycan)

D Grubu: Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Olympiakos (Yunanistan), Sporting Lizbon (Portekiz)

E Grubu: Spartak Moskova (Rusya), Liverpool (İngiltere), Maribor (Slovenya), Sevilla (İspanya)

F Grubu: Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Feyenoord (Hollanda), Manchester City (İngiltere), Napoli (İtalya)

G Grubu: Monaco (Fransa), Porto (Portekiz), Leipzig (Almanya), Beşiktaş

H Grubu: APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Borussia Dortmund (Almanya), Real Madrid (İspanya), Tottenham (İngiltere)


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