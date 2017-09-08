08/09/2017 11:11


Flaş açıklama, Arda Turan Galatasaray'a kiralandı

Arda Turan

Katalan Radyosu tarafından ortaya atılan iddiaya göre Arda Turan 2 yıllığına Galatasaray'a kiralandı

Barcelona Arda’nın A Milli Takım’ın kampında sol bacak kaslarından sakatlandığını duyurmuştu. Tecrübeli futbolcunun La Liga’da 9 Eylül’de oynanacak Espanyol maçına kadar iyileştirilmeye çalışacağı kaydedilmişti.

Haberde sakatlığı açıklanan Arda’nın aslında transfer görüşmeleri yapmak için izin aldığı öne sürüldü. 2015 yılında 34 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve Barceloan tarihinin en pahalı oyuncularından biri olan Arda’nın Katalan ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ARDA TURAN GALATASARAY İÇİN NE DEMİŞTİ

Öte yandan Arda Turan, 2-0 kaybedilen 2018 Dünya Kupası Elemelerı I Grubu maçının ardından bir televizyon programına transferiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. Galatasaraylı taraftarların kendisini istemediğini söyleyen Arda, “Barcelona ile 3 senelik kontratım var ve burada çok mutluyum. Galatasaray benim evim, bir gün mutlaka orada forma giymek isterim. Ama taraftarın beni Galatasaray’da görmek istemediğini biliyorum. Kariyerimi Barcelona’da sürdüreceğim. Galatasaray taraftarının ne hissettiğini bilebilecek kadar Galatasaray taraftarıyım. Barcelona’da çalışır, aslanlar gibi de oynarım. Kimse merak etmesin.” demişti.


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