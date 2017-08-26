26/08/2017 09:31


Takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti

Gomis maskeler

Sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan'ın 'maymun' benzetmesiyle ırkçı saldırıya maruz kalan Galatasaraylı futbolcu Gomis'e takım arkadaşları böyle destek verdi

Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'e destek amacıyla bütün tribünlere dağıtılan Gomis maskeleri, Galatasaraylı futbolcuların da yedek kulübesine konulmuştu. Taraftarların maskeleri taktığı anda sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki futbolcular da taktı. Futbolcular, bu hareketiyle takım arkadaşları Gomis'e yapılan ırkçı saldırıyı protesto etti.


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