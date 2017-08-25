25/08/2017 12:38


Türk futbolunda yerli futbolcu yokluğu ilerisi için facia

futbol

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu olan Süper Lig’de üçüncü hafta heyecanı yaşanırken, müsabakalarda oynayan yerli futbolcuların oranı, Avrupa Liglerine kıyasla sonuncu sırada yer aldı.Yerli pyuncu sıkıntısı

Yerli futbolcu yokluğu belirgin. İki yıl öncesinde yapılan bir değişiklikle kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkını elde eden kulüpler, adeta yabancı oyuncu transferi yarışına giriştiler. Süper Lig’in ilk haftasında forma hakkı bulan 252 futbolcu içerisinde, Türkiye’de yetişmiş yerli oyuncu sayısı sadece 66 olurken bu rakam futbolcuların yüzde 26’sını oluşturdu.156 yabancı futbolcunun forma terlettiği ilk haftada gurbetçi olarak nitelendirdiğimiz 30 oyuncu forma şansı yakaladı. Ligin ikinci haftasında forma şansı bulan yerli oyuncuların sayısı 73’e çıksa da 154 yabancı oyuncu yine sahadaydı. İkinci haftada gurbetçi futbolcuların sayısı ise 25’e düştü.

 

İLK İKİ HAFTANIN EN POPÜLERLERİ

 

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, Süper Lig’in medya karnesini inceledi. Ajans Press’in Süper Lig raporuna göre ligin başladığı 11 Ağustos tarihinden bugüne kadar Süper Lig hakkında 6 bin 368 haberin çıktığı tespit edildi. Medyaya yansıyan dikkat çekici başlıklar incelendiğinde Avrupa’da en yüksek yayın gelirine sahip altıncı ülke olan Türkiye, Avrupa’nın önde gelen beş ligine oranla yerli futbolcuya en az şans tanıyan ülke konumuna gelmesi çok konuşuldu.

 

PRNet’in araştırmasına göre ligin ilk iki haftasında en çok konuşulan takım 4 bin 864 haberle Beşiktaş olurken, Siyah beyazlıları 4 bin 590 haberle Fenerbahçe, 3 bin 908 haberle Galatasaray, 3 bin 238 haberle Trabzonspor, 2 bin 866 haberle Konyaspor ve bin 1944 haberle Medipol Başakşehir kulüpleri takip etti.


Mesut Mertcan
TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayata veda etti
ÖSYM ek yerleştirme
2017-ÖSYS ek yerleştirme tarihleri belli oldu
Kurban Bayramı
Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz olacak
kktc
Kıbrıslı Türklere yönelik ırkçı saldırılar Güney Kıbrıs'ta artıyor
futbol
Türk futbolunda yerli futbolcu yokluğu ilerisi için facia
İlgili Haberler
Fenerbahçe

Fenerbahçe Trabzonspor'u 2 golle yendi

Medipol Başakşehir Sevilla

Medipol Başakşehir Sevilla maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Barcelona Chapecoense

Duygusal maçın galibi Barcelona oldu

fenerbahçe Cagliari

Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'yi evinde mağlup etti

Son Dakika Haberleri
Mesut Mertcan

TRT'nin efsane spikeri Mesut Mertcan hayata veda etti

ÖSYM ek yerleştirme

2017-ÖSYS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

Kurban Bayramı

Kurban Bayramında otoyol ve köprüler ücretsiz olacak

kktc

Kıbrıslı Türklere yönelik ırkçı saldırılar Güney Kıbrıs'ta artıyor

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Akşener cephesi kıpır kıpır

Meral Akşener, yeni partisini kurarak siyaset alanındaki mücadelesine başlayacak. Koray Aydın’ın da MHP’den istifa ederek Akşener cephesine katılmış olması ile Akşener’in kuracağı partinin güç kazandığını ...

Devam