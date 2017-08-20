Ana Sayfa | SPOR Futbol 20/08/2017 20:13

Fenerbahçe Trabzonspor'u 2 golle yendi

Fenerbahçe

Futbol 21 Yaş Altı Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Avrupa-Fenerbahçe, Trabzonspor'u Görkem ve Yusuf'la yıktıFutbol 21 Yaş Altı Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 2-1 yendi.Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 11. dakikada penaltıdan Görkem Bitin ve 38. dakikada Yusuf Türk atarken, konuk ekibin tek golü ise 61. dakikada Murat Akpınar'dan geldi.Ligin ilk haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe, ikinci hafta sonunda puanını 6'ya çıkarırken, Atiker Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor bu kez sahadan puansız ayrıldı.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
Medipol Başakşehir Sevilla

Medipol Başakşehir Sevilla maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Play- Off turunda İspanya’nın Sevilla takımı ile mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i belli oldu

Barcelona Chapecoense

Duygusal maçın galibi Barcelona oldu

Barcelona hazırlık maçı kapsamında geçtiğimiz sene uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile mücadele etti

fenerbahçe Cagliari

Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'yi evinde mağlup etti

Süper Lig öncesi hazırlık maçı kapsamında rakibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari ile mücadele eden Fenerbahçe rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti