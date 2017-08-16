Ana Sayfa | SPOR Futbol 16/08/2017 20:32

Medipol Başakşehir Sevilla maçı muhtemel 11'ler belli oldu

Medipol Başakşehir Sevilla

Play- Off turunda İspanya’nın Sevilla takımı ile mücadele edecek olan Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i belli oldu

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve 21.45’te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Nicolas Danos ve Cyril Gringore’nin yardıcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi Hicham Zakrani, ilave yardımcı hakemleri ise Ruddy Buquet ve Nicolas Rainville olacak.

Medipol Başakşehir- Sevilla muhtemel  11'ler belli oldu

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimSAAT: 21:45HAKEM: Clement Turpin

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Epureanu, Attamah, Clichy, Emre, Mahmut, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

SEVILLA: Rico, Corchia, Kjaer, Escudero, Pareja, Krohn Dehli, N'Zonzi, Navas, Banega, Nolito, Ben Yedder,

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