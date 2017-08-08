Ana Sayfa | SPOR Futbol 08/08/2017 08:49

Duygusal maçın galibi Barcelona oldu

Barcelona Chapecoense

Barcelona hazırlık maçı kapsamında geçtiğimiz sene uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile mücadele etti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilya kulübü Chapecoense'yi 5-0'lik skorla mağlup etti.Yeni sezon öncesinde ilk kez Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Barcelona, 2016'nın kasım ayındaki uçak kazasında futbolcuları ve teknik heyetini kaybeden Chapecoense ile karşılaştı.Alan Ruschel ve Helio Neto ile kazadan kurtulan ancak sağ bacağını kaybeden kaleci Jackson Follmann, maçın başlama düdüğü öncesi duygusal anlar yaşadı. Chapecoense kaptanı Ruschel, oyundan çıktığı 36. dakikada da gözyaşlarına hakim olamadı.

Sezon öncesi teknik direktörlüğe getirilen Ernesto Valverde'nin yönetimindeki Katalan ekibi, Deulofeu, Busquets, Messi, Luis Suarez ve Denis Suarez'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden ve Brezilya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Chapecoense dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş ve kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

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