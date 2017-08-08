Fenerbahçe İtalyan ekibi Cagliari'yi evinde mağlup etti

Süper Lig öncesi hazırlık maçı kapsamında rakibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari ile mücadele eden Fenerbahçe rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında topun hakimi olan sarı-lacivertliler, Salih Uçan ve Miroslav Stoch'la gole yaklaşsa da soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıda 61. dakikada Mathieu Valbuena'nın frikik golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrılarak yeni sezon öncesi moral buldu.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği Makedon futbolcu Eljif Elmas, ikinci yarıda forma giydi.Özel izinle bu hazırlık maçında oynatılan 17 yaşındaki Makedon futbolcu, ikinci yarının başında Nabil Dirar'ın yerine oyna dahil oldu.

Valbuena'dan ilk gol

Fenerbahçe'nin yeni transferi Valbuena, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol atarak büyük sevinç yaşadı.

Stoch'a sevgi

Fenerbahçeli taraftarlar Slovak futbolcuları Stoch'a sevgi gösterilerinde bulundu.Özellikle ilk yarıda sarı-lacivertlilerin en etkili futbolcusu olarak ön plana çıkan Stoch, yaptığı çalımlar ve uzaktan çektiği sert şutlarla taraftardan sık sık alkış aldı.