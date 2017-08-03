Ana Sayfa | SPOR Futbol 03/08/2017 18:56

Şenol Güneş hakkında başlatılan soruşturmada flaş karar

şenol güneş

Fenerbahçe Kulübü yöneticisi İlhan Ekşioğlu tarafından yapılan suç duyurusunun ardından Şenol Güneş hakkında “hakaret” suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri arasında 5 Şubat'ta oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Ekşioğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'ten basın toplantısı esnasında kendisine yönelik "hakaret" içerikli sözler kullandığı gerekçesiyle avukatı aracılığıyla şikayetçi oldu.Şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Güneş hakkında atılı suçtan kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğini belirterek, "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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