İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları

Fenerbahçe’nin 2017/18 futbol sezonunda giyeceği adidas formalar, Fenerbahçe taraftarı ile buluştu. Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları için hazırlanan kampanyanın sloganı, “FARKINI ORTAYA KOY” olarak ortaya çıktı.

SPOR-Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar’ ın katılımıyla Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde formalar için özel bir tanıtım organizasyonu gerçekleştirildi. Organizasyon Fenerbahçe Televizyonu ve bazı ulusal televizyon kanallarından da canlı olarak yayınlandı.2017/18 sezonunda giyilecek formalar 08 Temmuz Cumartesi gününden başlayarak tüm Fenerium mağazaları ve www.fenerium.com.tr internet sitesinden satışa sunulacak. Fenerbahçe A Futbol Takımı’nın 2017/18 futbol sezonunda giyeceği yeni formalar, adidas’ın en ileri, yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan ClimaCool® teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanıyor. Bu da futbolcuların vücut ısılarını 90 dakika boyunca ideal seviyede tutarak, dayanıklılıklarını arttırıyor. 2017/18 sezonu Fenerbahçe yetişkin formaları 169 TL, genç formaları 129 TL ve çocuk formaları ise 119 TL’lik satış fiyatıyla, 8 Temmuz itibariyle, Fenerium mağazaları, Fenerium e-ticaret sitesi (www.fenerium.com.tr), adidas yetkili satış noktaları ve shop.adidas.com.tr/fenerbahce adresinde taraftarların beğenisine sunuluyor.