Gomis'in ardından Belhanda'da resmen Galatasaray'da

Gomis'in işini bitiren sarı kırmızlılarda Belhanda heyacanı. Galatasaray Kulübü, Bafetimbi Gomis'in ardından Fransa'da uzun yıllar top oynayan Faslı oyuncu Younes Belhanda ile de sözleşme imzaladı.

Avrupa - Gomis'in işini bitiren sarı kırmızlılarda Belhanda heyacanı.Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı imza töreninde Belhanda, kendisini 4 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, çok önemli transferlerden birini daha imza altına aldıklarını belirterek, "Belhanda, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın eksik noktalarını tamamlayacak transferlerden biri." dedi.Belhanda'nın gelecek sezon Galatasaray'ın başarısı için mücadele edecek bir oyuncu olduğunu kaydeden Özbek, "Galatasaray ailesi için başarılar diliyorum. Çok huzurlu, başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.Belhanda: Galatasaray, Türkiye'nin en önemli kulübü.Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Younes Belhanda ise Galatasaray ailesine dahil olmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, "Bir numaralı kulübüm, Türkiye'nin en önemli kulübü." diye konuştu.Geçmişte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kendisine transfer teklifi yaptığının hatırlatılarak, Galatasaray'ı neden tercih ettiği yönündeki soruya Belhanda, şu yanıtı verdi:"Bu konuda tartışmaya bile gerek yok. Türkiye'nin bir numaralı kulübü, Avrupa'da başarı elde etmiş, kupa kazanmış tek kulübü. Dolayısıyla bu seçim çok açık. Futbol direktörümüz Fas'ta beni ziyaret ettiğinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif geldiğini söyledim. Ben Galatasaray'ı bekledim. En sonunda Galatasaray'dan da teklif geldi ve hayalimi gerçekleştirmiş oldum."Gomis'in işini bitiren sarı kırmızlılarda Belhanda heyacanı.