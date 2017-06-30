Fenerbehçeli Valbuena, Her maçı ben kazandıramam

Fenerbahçe Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Valbuena, Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle yapamayız. Her maçı ben kazandıramam. dedi. Valbuena birlik çağrısı.

Avrupa - Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.Fenerbahçe'ye transfer olduğu için Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takımı başarıya ulaştırmak için takım olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Fenerbahçe'yi başarıya ulaştırmayı sadece benimle yapamayız. Her maçı ben kazandıramam. Eğer takım olmazsak hiçiz. Önemli olan hep birlikte takım olarak başarıya yürüyebilmemiz. Kazanma arzumuzu ortaya koymalıyız. Fenerbahçe geçen sene zorluklar yaşadı, bundan çıkmanın tek yolu herkesin bir olmasıdır. Kararlı olmalı ve kendimize güvenerek yola çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Valbuena, "Fenerbahçe dışarıdan bildiğim kadarıyla büyük bir kulüptü. İmza atmak için gelince büyükten de öte olduğunu gördüm. Fenerbahçe'de oynayacak olmak benim için onur. Bana burada çok sıcak davrandılar. Fenerbahçe için sahaya çıkacağız ve şampiyon olmak için elimizden geleni ortaya koyacağız." yorumunda bulundu.Sarı-lacivertli ekibin kendisine ilgi çekici bir proje sunduğunu sözlerine ekleyen tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:"Aykut Kocaman ile burada neler yapabiliriz diye görüştük. Hocamızı daha önceden tanıyordum. Marsilya'da oynarken Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim. Hoca ile ilgili pozitif düşüncelerim var. Hangi pozisyonda oynayacağımla ilgili bir görüşmemiz olmadı. Geçen sene solda oynadım ve orada da gelişim gösterdim. Hocam nerede görev verirse, katkı sağlayacağımı düşünürse orada görevimi yaparım.""Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez, bunu sahada göstermeliyiz"Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşması için üzerine düşenleri bildiğini söyleyen Valbuena, "Şampiyon olmak istiyoruz demek yetmez, bunu sahada göstermeliyiz. Büyük ve iyi bir takım olduğumuzu her maç ortaya koymalıyız. Bizi izleyen herkes Fenerbahçe aşığı ve başarısını istiyor. Onlar için terimizin son damlasına kadar formayı ıslatmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Valbuena bir olalım hep beraber kazaanlım dedi