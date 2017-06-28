Ana Sayfa | SPOR Futbol 28/06/2017 11:00

Milli kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe ile anlaştı mı

volkan demirel

Volkan yuvada kaldı. Fenerbahçe Kulübünün, milli kaleci Volkan Demirel ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı bildirildi. Milli kaleci Volkan Demirel Fenerbahçe'de devam edecek

Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kontratı sona eren ve henüz resmi sözleşme imzalamayan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekibin yaptığı ilk antrenmanda takımla çalıştı.Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın tamamında yer alan deneyimli kaleciyle anlaşmaya varıldığı ve resmi sözleşmenin yakın zamanda imzalanacağı öğrenildi.Sarı-lacivertli takımda 15 sezonu geride bırakan kaptan Volkan Demirel, yeni sözleşmeyle birlikte kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Volkan yuvada kaldı. 

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