Ana Sayfa | SPOR Futbol 26/06/2017 11:59

Trabzonspor 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Trabzonspor

Türkiye'de futbol maç heyacanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

AVRUPA/SPOR-Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Karadeniz ekibinde futbolcular 29-30 Haziran'da Trabzon'da toplanarak sağlık kontrolünden geçecek.Sağlık kontrollerinin ardından Trabzonspor, 1 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.Bordo-mavili takım, 2 Temmuz Pazar günü 14.30'da yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları için özel uçakla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek. Burada 15 günlük kamp çalışmalarını gerçekleştirecek bordo-mavili takıma, 2 gün izin verilecek.Trabzonsporlu futbolcular, 19 Temmuz'da Slovakya'nın Samorin kasabasında toplanacak ve hazırlık maçlarının oynanacağı kampı 30 Temmuz'da tamamladıktan sonra Trabzon'a dönecek.Trabzonspor bu sezon iddialı.

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