06/12/2017 10:11


Galatasaray sponsor şoku yaşıyor

Galatasaray

Potada son iki sezonda 15 milyon Euro Kaybeden Galatasaray'a takımın isim sponsoru olan Odeabank’ın mevcut sözleşme sona erdiğinde yeni teklif yapmayacağı öğrenildi

Futbolda da kötü performans sergilemeye başlayan Galatasaray, basketbolda ise dibe vurdu. 2015 yılından bu yana Odeabank, sarı-kırmızılı takımın basketboldaki isim sponsorluğunu yapıyordu. İki taraf arasında 2015 senesinde 3 yıllık anlaşma yapılırken, Galatasaray bu anlaşmadan 8,4 milyon euro kazanmıştı.


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