15/11/2017 12:17
Anadolu Efes Panathinaikos Superfoods maçı canlı yayın bilgileri
THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında, Anadolu Efes Basketbol Takımı yarın rakibi Panathinaikos Superfoods'u konuk edecek
Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak ve BeIN Sports Haber'den naklen ekrana gelecek. Lige istediği gibi başlangıç yapamayarak ilk 5 karşılaşmasını kaybeden Anadolu Efes, ardından üst üste deplasmanda oynadığı Barcelona Lassa ile Maccabi FOX maçlarını kazanarak çıkışa geçti. Panathianikos Superfoods'un ise 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunuyor.