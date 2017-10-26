26/10/2017 08:35


THY Avrupa Ligi'nde derbinin kazananı Fenerbahçe oldu

anadolu efes fenerbahçe

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi takım 81-70'lik skorla kazandı

Böylece Fenerbahçe Doğuş, üçüncü maçında 2. galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üçüncü karşılaşmasından da sahadan mağlup ayrıldı. Tempolu başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikayı 11-6 önde tamamladı. Pota altında Dunston ve Stimac'la oldukta etkili olan Anadolu Efes, çeyreğin son dakikasında 15-13 öne geçti. Lacivert-beyazlılar, ilk çeyreği 20-15 önde bitirdi.

İkinci çeyreğin başında Guduric ve Datome'yle üst üste iki üç sayı isabeti bulan Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada 21-20 öne geçti ve rakibine molayı aldırdı. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda taraflar soyunma odasına 34-34'lük eşitlikle gitti.

Üçüncü çeyrekte Sloukas ve Vesely'le üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 24. dakika içinde farkı 9'a kadar çıkardı: 47-38. Wanamaker'in basket faulden bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı çift hanelere (52-42) yükselten sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-52 önde girdi.

Son çeyreğe etkili başlayan taraf Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 5-0'lık seriyle 33. dakikada farkı 5'e indirdi: 62-57. Fenerbahçe Doğuş, hücumdaki etkili performansıyla rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve sahadan 81-70 galip ayrıldı.

 


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