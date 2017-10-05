Sarı lacivertliler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7. kez kazandı

Fenerbahçe Doğuş ile Banvit takımları arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi sarı lacivertliler oldu

ahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Doğuş ile Türkiye Kupası'nı kazanan Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşılaştı.Ankara Spor Salonu'ndan oynanan müsabakadan 75-64 galip ayrılan Fenerbahçe Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste ikinci, toplamda ise 7. kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de büyük sevinç

Karşalaşmanın ardından sarı-lacivertli oyunculara ödüllerini ve kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 7. kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'nin oyuncuları, seremonide büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına çıkan Banvit'in oyuncularına ikincilik ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi.