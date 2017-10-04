Cumhurbaşkanlığı Kupasının sahibi Fenerbahçe oldu

Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Doğuş oldu

Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 75-64'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2. sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.Fenerbahçe, 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 mağlup ederek, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. Ayrıca sarı lacivertliler, geçen sezon da Anadolu Efes'i 77-69 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.Fenerbahçe, 7. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı.