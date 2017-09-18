18/09/2017 09:36


Slovenya tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

Slovenya

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finalinde Slovenya rakibi Sırbistan'ı mağlup ederek turnuva tarihinde ilk kez şampiyon oldu

EuroBasket 2017'ye kadar Avrupa şampiyonalarındaki en büyük başarısını 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak elde eden Slovenya, büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.Turnuvaya önemli oyuncularından yoksun katılan Sırbistan Milli Takımı ise 2. kez sahne aldığı Avrupa Şampiyonası finalinden de üzgün ayrıldı.


caner erkinln aylik kazanci sasirtti
Caner Erkinin aylık kazancı şaşırttı
Kim Jong-un
Kuzey Kore liderinden tehdit dolu açıklama
acun ilicali seyma subasi
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor
deprem haberleri
Van'da korkutan deprem
kanal d yayin akisi
18 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
İlgili Haberler
Slovenya Sırbistan

EuroBasket 2017 finali için geri sayım başladı

eurobasket2017

Eurobasket 2017'de eşleşmeler belli oldu

a milli erkek takimi

Türkiye Basketbol Milli Takımı son 16'ya kaldı

Türkiye Rusya

Türkiye EuroBasket 2017'ye mağlubiyetle başladı

Son Dakika Haberleri
caner erkinln aylik kazanci sasirtti

Caner Erkinin aylık kazancı şaşırttı

Kim Jong-un

Kuzey Kore liderinden tehdit dolu açıklama

acun ilicali seyma subasi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor

kanal d yayin akisi

18 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

Arakan sorunu böyle çözülür mü

Myanmar’ın (eski adı Burma veya Birmanya) Arakan eyaletinde yaşayan bir milyonu aşkın Müslüman’ın uğradığı katliam ve sürgün halen devam ediyor. Türkiye’den başka hemen hiçbir ülkeyi ...

Devam