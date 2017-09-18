Slovenya tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finalinde Slovenya rakibi Sırbistan'ı mağlup ederek turnuva tarihinde ilk kez şampiyon oldu

EuroBasket 2017'ye kadar Avrupa şampiyonalarındaki en büyük başarısını 2009'da Polonya'da düzenlenen turnuvada 4. olarak elde eden Slovenya, büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.Turnuvaya önemli oyuncularından yoksun katılan Sırbistan Milli Takımı ise 2. kez sahne aldığı Avrupa Şampiyonası finalinden de üzgün ayrıldı.