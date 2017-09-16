16/09/2017 12:34


EuroBasket 2017 finali için geri sayım başladı

Slovenya Sırbistan

Slovenya ile Sırbistan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında mücadele edecek

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı final saat 21.30'da başlayacak.İspanya ile Rusya arasında yapılacak üçüncülük mücadelesi ise yarın saat 17.00'de oynanacak.Sırplar, Yugoslavya döneminde 8 şampiyonluk yaşadı. Yugoslavya'nın dağılması ve ardından geçen süreçte Sırplar, ülkelerinin Sırbistan adını almasından sonra 2009'da gümüş madalya kazanmıştı.Slovenya Milli Takımı ise tarihinde ilk kez Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde mücadele edecek.


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