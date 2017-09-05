05/09/2017 23:58


Türkiye Basketbol Milli Takımı son 16'ya kaldı

a milli erkek takimi

Türkiye A Milli Erkek Takımı, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Belçika'yı 78-65 yendi.12 Dev Adam son 16 turuna kalmayı garantiledi.işte ayrıntılar

Avrupa spor-Dördüncü maçların ardından Rusya, Sırbistan, Letonya ve Türkiye'nin son 16 turunda yer alması, Belçika ile Büyük Britanya'nın ise elenmesi kesinleşti. A Milli Takım, maçtan 78-65 galip ayrıldı.A Milli Takım, D Grubu'ndaki son maçında 7 Eylül Perşembe günü Letonya ile karşı karşıya gelecek. A Milliler bu müsabakayı kazanması durumunda grubu 3. sırada tamamlayacak.

Türkiye: 78- Belçika: 65

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Milan Nedovic (Slovenya), Ferdinand Pascual (Filipinler)

Türkiye: Melih Mahmutoğlu 12, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 10, Barış Hersek 9, Semih Erden 12, Sinan Güler 3, Doğuş Balbay 2, Furkan Aldemir 2, Furkan Korkmaz 14, Sertaç Şanlı 5, Erkan Veyseloğlu 3

Belçika: Tabu 6, Serron 7, Mwema, Hervelle 3, Tumba 3, Van Rossom 13, Gillet 10, Lecomte 5, De Zeeuw 9, Salumu 7, Bako 2

1. Periyot: 23-14

Devre: 40-33

3. Periyot: 55-53

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