Türkiye Rusya Eurobasket 2017 maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın organize ettiği Eurobasket 2017'de Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek

Türkiye ve Rusya arasında oynanacak maç 1 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda şu kadro ile mücadele edecek:

Cedi Osman

Doğuş Balbay

Furkan Korkmaz

Erkan Veyseloğlu

Sertaç Şanlı

Kenan Sipahi

Furkan Aldemir

Melih Mahmutoğlu

Barış Hersek

Sinan Güler

Hüseyin Göksenin Köksal

Semih Erden