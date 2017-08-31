31/08/2017 12:28
Türkiye Rusya Eurobasket 2017 maçı canlı yayın bilgileri
Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın organize ettiği Eurobasket 2017'de Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek
Türkiye ve Rusya arasında oynanacak maç 1 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek.
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda şu kadro ile mücadele edecek:
Cedi Osman
Doğuş Balbay
Furkan Korkmaz
Erkan Veyseloğlu
Sertaç Şanlı
Kenan Sipahi
Furkan Aldemir
Melih Mahmutoğlu
Barış Hersek
Sinan Güler
Hüseyin Göksenin Köksal
Semih Erden