31/08/2017 12:28


Türkiye Rusya Eurobasket 2017 maçı canlı yayın bilgileri

Türkiye Rusya

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın organize ettiği Eurobasket 2017'de Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelecek

Türkiye ve Rusya arasında oynanacak maç 1 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda şu kadro ile mücadele edecek:

Cedi Osman

Doğuş Balbay

Furkan Korkmaz

Erkan Veyseloğlu

Sertaç Şanlı

Kenan Sipahi

Furkan Aldemir

Melih Mahmutoğlu

Barış Hersek

Sinan Güler

Hüseyin Göksenin Köksal

Semih Erden


Asım’ın Nesli İSTİKLAL
Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak
isveç bıçaklı saldırı
İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı
dua okumak
Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir
kurban bayramı namazı
Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur
Kurban Bayramı
Kurban Bayramı namaz saatleri il il
İlgili Haberler
turkiye kupas

Yakın Doğu Meleklerinin WNBA Yıldızı Vandersloot Kariyer Yılını Yaşıyor

eurobasketbol 2017

2017 Avrupa basketbol şampiyonası Türkiye`de

westbrook

Amerikan Basketbol Liginde NBA'in en değerli oyuncusu Westbrook

A Milli kadın Basketbol takımı Avrupa beşincisi

Kadın Basketbol Takımımız Avrupa'da beşinci oldu

Son Dakika Haberleri
Asım’ın Nesli İSTİKLAL

Asım’ın Nesli İSTİKLAL, istiklal mücadelemizin ve marşımızı anlatacak

isveç bıçaklı saldırı

İsveç'te bıçaklı saldırı, 1 polis yaralı

dua okumak

Arefe günü okunması gereken dualar nelerdir

kurban bayramı namazı

Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Tarım ülkesiyiz ama

Sivas’ta 4.Tarım Fuarı açıldı. Fuara katılan arasında yer alan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada Sivas’ın tarım ve hayvancılıkta çok önemli ...

Devam