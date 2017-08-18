Yakın Doğu Meleklerinin WNBA Yıldızı Vandersloot Kariyer Yılını Yaşıyor

Başarılı oyuncu 5 Maç Arka Arkaya Double Double Yaparak WNBA Tarihine Geçti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı’nın WNBA patentli yıldız oyuncusu Courtney Vandersloot, Chicago Sky forması taşıdığı WNBA’de beş maç arka arakaya double double yaparak bunu gerçekleştiren tek oyuncu oldu.Son dönemde Chicago Sky forması altında iyi bir form grafiği yakalayan başarılı oyuncu, ikinci kez kariyer rekorunu da kırdığı sezonda, arka arkaya 5 maç double-double yapan ilk oyuncu olma başarısını göstererek WNBA tarihine adını yazdırdı.Oyuncunun bu performansı, son günlerde WNBA’de dikkat çekerken Chicago Sky, 28 yaşındaki point guard’nın double-double yaptığı karşılaşmalarda üç galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Oynadığı maçlarda iki kez attığı 26 sayı ile sezonun en yüksek rekoruna ulaşan Vandersloot, sayı rekorunu da egale ederek, kariyerinde ikinci kez Doğu Konferansı Haftanın Oyuncusu seçildi. Vandersloot, ayrıca maç başına 7.7 asistlik ortalaması ile ligde liderlik konumuna ulaştı. Aynı zamanda, WNBA sezonunda oyun başına ortalama 11.3 sayı, 7.9 asist, 4 ribaunt ve 1.5 top çalma ile yükseliş gösterdi.Vandersloot: “Benim En iyi Sezonum ve Tadını Çıkarıyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünden verilen bilgiye göre, elde ettiği kariyer rekoru ile ilgili olarak düşüncelerini paylaşan Courtney Vandersloot, sayılara bakıldığı zaman en iyi sezonunu geçirdiğini, mutlu olduğunu ve bunun tadını çıkardığını dile getirdi.“Sadece kazanmak istiyorum” diyen Vandersloot; “Bu klişe gibi gelebilir ancak kazanmayı seviyorum. İnsanları bir araya getirerek sayı atacağınızı görmeleri beni heyecanlandırıyor. Top sizin elinizde, o andaki gösteri sizin ellerinizden geçiyor. Ve ne yapabileceğinizi göstermek için o an iyi bir fırsat. Ben de yapabileceklerimle sadece kazanmak istiyorum” dedi.Başarının Sırrı Çok Çalışmak…Üniversite basketbolundan WNBA ligine bu kadar büyük bir sıçrama beklemediğini ifade eden Courtnety Vandersloot, bu başarılarının çocukluktan beri çok çalışmasının göstergesi olduğunu belirtti.

Vandersloot, “Gonzaga’da küçük bir konferansta oynuyordum ancak büyük bir sıçrama yaparak profesyonelliğe geçtim. Her zaman bana inanan antrenörlerim vardı. Sıkı çalışmayla daha iyi olmaya devam ettim ve yedi yıldır WNBA ligindeyim. Gerçekten çok sıkı çalıştım Profesyonellere karşı koyacağınız tek fark gücünüzdür. En güçlü değilim ancak daha güçlü olduğumda daha iyi bir oyuncu olduğumu biliyorum. Her maçı kaldırabiliyorum, bu benim için rutimin bir parçası. Basketbolu seviyorum ve ona bağımlıyım. Profesyonel olmanın bir parçası, bedeniniz için neyin iyi olduğunu ve bedeniniz için sizi neler yapabileceğini bilmektir; bu da sizi daha iyi hale getirecektir. Öğrenmem gereken bu şeyleri kariyerimin başında bilmiyordum. Herkes siz istemeseniz bile size bakıyor ve oynadığım pozisyonda olmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim. En zor görevdeyseniz ve siz bu zor görevi eğlenerek başarıyorsanız insanlar bunu takdir ediyor, en büyük güzel şey bu” şeklinde konuştu.