Ana Sayfa | SPOR Basketbol 17/07/2017 15:25

2017 Avrupa basketbol şampiyonası Türkiye`de

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2017 Avrupa Basketbol Şampiyonasında Avrupa’nın en iyi 24 takımın mücadele edecek

Avrupa/Londra - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Turnuvada millilerimizin de yer aldığı D Grubu maçları, Ataşehir'deki Fenerbahçe Arena'da oynanırken, ikinci tur ve final maçları Ataköy'deki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 

D Grubu maçları 1-7 Eylül arasında Fenerbahçe Arena’da tamamlanacak. 6’şar takımın mücadele verdiği 4 gruptan bir üst tura yükselen 4’er takım, final aşaması için Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Final aşamasının ilk hava atışı ise 9 Eylül’de gerçekleşecek. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 17 Eylül’de oynanacak şampiyonluk maçı ile sona erecek.

 

Avrupa’nın en iyi 24 takımın mücadele edeceği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası için gerçekleşen kura çekiminden sonra şekillen gruplar ise şöyle:

A Grubu: (Helsinki) Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu: (Tel Aviv) Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya

C Grubu: (Cluj-Napocca) Hırvatistan, Çekya, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: (İstanbul) Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, Türkiye, Belçika

 

Avrupa'nın basketbol devlerini milli formayla izleme fırsatı sunan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın bilet satışları, Biletix'te devam ediyor.

 

 

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