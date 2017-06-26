Kadın Basketbol Takımımız Avrupa'da beşinci oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'daki 72-63'lük zaferiyle 2017 Avrupa Şampiyonası beşincisi oldu.

Avrupa - A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda klasman maçında Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu.Yüksek tempoda başlayan karşılaşmada Türkiye, Cansu Köksal ve Işıl Alben'in hücumdaki iyi performansıyla ilk 5 dakikayı 12-5 önde geçti. Milli Takım, ilk çeyreği 18-12 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte kenardan gelen Olcay Çakır Turgut ve Pelin Derya Bilgiç'in yönlendirdiği hücumlarla farkı açmaya başlayan ay-yıldızlı ekip, 16. dakikayı 31-23 önde bitirdi. Hollingsvorth'ün pota altından bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere (23-36) taşıyan Milli Takım, soyunma odasına 43-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı 18'e (27-45) çıkaran Türkiye karşısında Steinberga'yla etkili olan Belarus, 25. dakikada farkı 9'a düşürdü: 38-47. Ay-yıldızlı takım, final periyoduna 55-46 önde girdi. Final periyodunda Hollingsvorth'le boyalı alandan sayılar üreten A Milli Takım, 32. dakikada farkı 15'e kadar yükseltti: 46-61. Letonya'nın maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, sahadan 72-63 galip ayrılarak Avrupa beşinciliğini elde etti.