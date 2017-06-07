Ana Sayfa | SPOR Basketbol 07/06/2017 09:12

Basketbol liginde play-off final serisinin programı açıklandı

Spor Toto Basketbol Ligi

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe ile Beşiktaş Sompo Japan, play-off serisinin ilk maçını 9 Haziran Cuma günü Ülker Sports Arena'da yapacak.

Ülker Sports Arena'daki iki karşılaşmanın ardından play-off final serisinin 3. ve 4. maçları, Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.Final serisinde 4 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.

İŞTE FİNAL SERİSİNİN PROGRAMI

9 Haziran Cuma:

20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

11 Haziran Pazar:

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan

14 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

16 Haziran Cuma:

20.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe

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