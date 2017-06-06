Ana Sayfa | SPOR Basketbol 06/06/2017 15:00

Anadolu Efes Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes Beşiktaş

Basketbol liginde bu akşam Anadolu Efes ve Beşiktaş takımları arasında oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak

Anadolu Efes Beşiktaş maçı Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Sompo Japan 2-1 önde bulunuyor. Siyah-beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk iki maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti. Anadolu Efes ise sahasındaki üçüncü maçı 66-65 kazanarak seriyi 2-1'e getirmişti. Beşiktaş Sompo Japan, yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise seride 5. ve son maç yine siyah-beyazlıların sahasında oynanacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
beşiktaş

TBF Anadolu Efes ve Beşiktaş'a ceza yağdırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Anadolu Efes-Beşiktaş maçıyla ilgili aldığı kararı açıkladı

fenerbahçe

Basketbol Liginde finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu

Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe finale yükselen ilk takım oldu

Beşiktaş Sompo Japan Anadolu Efes

Beşiktaş Sompo Japan Anadolu Efes basketbol maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Sompo Japan ve Anadolu Efes takımları mücadele edecek