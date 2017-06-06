Anadolu Efes Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Basketbol liginde bu akşam Anadolu Efes ve Beşiktaş takımları arasında oynanacak maç saat 20.00'da başlayacak

Anadolu Efes Beşiktaş maçı Lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Sompo Japan 2-1 önde bulunuyor. Siyah-beyazlı takım ev sahibi olduğu ilk iki maçta rakibini 90-71 ve 74-72'lik skorlarla mağlup etti. Anadolu Efes ise sahasındaki üçüncü maçı 66-65 kazanarak seriyi 2-1'e getirmişti. Beşiktaş Sompo Japan, yarınki maçı kazandığı takdirde adını finale yazdıracak. Müsabakanın Anadolu Efes üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise seride 5. ve son maç yine siyah-beyazlıların sahasında oynanacak.