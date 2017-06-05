TBF Anadolu Efes ve Beşiktaş'a ceza yağdırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Anadolu Efes-Beşiktaş maçıyla ilgili aldığı kararı açıkladı

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama:

"Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 5 Haziran 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-E.2017/ 297

03.06.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Beşiktaş Sompo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

-Anadolu Efes Spor Kulübü başkanı Tuncay Özilhan'ın, müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma sahayı terk ettirerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi şeklinde gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18. maddesi uyarınca 4 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Anadolu Efes Spor Kulübü genel direktörü Alper Yılmaz'ın, müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma sahayı terk ettirerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi şeklinde gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18.maddesi uyarınca 4 ay hak mahrumiyeti ve 40.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Anadolu Efes Spor Kulübü'nün, başkanı ve genel direktörü tarafından müsabaka hakemlerinden izinsiz olarak takıma saha terk ettirilerek müsabakanın 6 dakika gecikmesine sebep olunması ve bu suretle müsabakanın bütünlüğüne doğrudan zarar verilmesi nedeni ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 18.maddesi uyarınca 70.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 295)

2-E.2017/ 298

03.06.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Beşiktaş Sompo Japan Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak;

-Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. yöneticisi Ahmet Nur Çebi'nin, müsabakanın rakip takımın sahayı terk etmesi nedeni ile durduğu sırada oturduğu yerden kalkarak hakemlerin yanına gidip diyaloğa girmesi ve bu suretle Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 52.13.maddesini ihlal etmiş olması sebebi ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 19.1.maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, sevke konu eylemin devamında yaşanması muhtemel seyirci olaylarının önlenmesinde doğrudan ve etkili katkı sağlandığı anlaşıldığından hakkında Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 14.maddesi uygulanmak sureti ile neticeten ihtar ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. yöneticisi Cihat Kumuşoğlu'nun, müsabakanın rakip takımın sahayı terk etmesi nedeni ile durduğu sırada oturduğu yerden kalkarak hakemlerin yanına gidip diyaloğa girmesi ve bu suretle Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Yönergesi'nin 52.13.maddesini ihlal etmiş olması sebebi ile Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 19.1.maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, sevke konu eylemin devamında yaşanması muhtemel seyirci olaylarının önlenmesinde doğrudan ve etkili katkı sağlandığı anlaşıldığından hakkında Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 14.maddesi uygulanmak sureti ile neticeten ihtar ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, müsabakanın rakip takımın sahayı terk etmesi nedeni ile durduğu sırada seyircilerinin küfürlü tezahüratlarda bulunmak, sahaya inmeye çalışmak ve sahaya yabancı madde atmaları şeklinde gerçekleştirdikleri eylemler neticesinde atılan bir cismin rakip takım seyircilerinden bir kişiye isabet etmiş olması da dikkate alınarak Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6.maddesi uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, yöneticilerinin doğrudan ve etkili katkıları ile yaşanan seyirci olaylarının önlenmesini sağlamaları taktiri indirim nedeni olarak kabul edilerek temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 14.maddesi uygulanmak sureti ile seyircisiz oynama cezasının 75.000,00-TL para cezasına, 30.000,00-TL para cezasının 20.000,00-TL para cezasına indirilmesine, neticeten toplam 95.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 296) Karar verilmiştir."