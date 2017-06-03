Basketbol Liginde finale yükselen ilk takım Fenerbahçe oldu

Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe finale yükselen ilk takım oldu

Ligde yıl başından bu yana oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Basketbol Ligi'nde galibiyet serisini 26'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler, TOFAŞ'tan sonra Darüşşafaka Doğuş'a da maç kaybetmeden tur atladı.

Karşılaşmaya Vesely'nin her iki pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in de skora katkı vermesiyle ilk 2.5 dakikada 11-0'lık üstünlük kurdu. Anderson'ın basketleriyle skor bulmaya başlayan Darüşşafaka Doğuş karşısında farkı çift hanelerde tutmayı başaran Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında farkı 14'e çıkaran (14-28) Fenerbahçe karşısında Mehmet Yağmur ve Wanamaker'ın iyi oyunuyla Darüşşafaka Doğuş, 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 26-34. Devrenin sonunda farkı tekrar çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 46-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Doğuş, ilk 3 dakikadaki 4-0'lık serisiyle farkı 7'ye indirdi: 39-46. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe'nin hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 1 dakika kala farkı 2'ye (51-53) kadar çekti. Fenerbahçe, final periyoduna 58-53 önde girdi.

Final periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe, dış şutlardan bulduğu isabetlerle 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 57-71. Hücumda temposuna daha da artıran Fenerbahçe, 35. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle skoru 62-80'e getirdi. Sarı-lacivertli takım sahadan 90-74 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.