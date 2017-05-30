Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımından Cumhurbaşkanına ziyaret

THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkanvekili Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Asbaşkanlardan Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyeleri Cenk Başak, Selim Sapan ile Erkek Basketbol Takımı oyuncularıyla teknik ekibi ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen görüşmeye katıldı.

Başkan Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir basketbol forması armağan etti.Başantrenör Zeljko Obradovic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fenerium tarafından "Üç Boyutlu Fotografik Görüntüleme" tekniği kullanılarak üretilen sarı-lacivertli takımın biblolarını takdim ederken; oyuncular ise üzerinde tüm Takımın imzasının yer aldığı şampiyonluk tişörtü verdi. Tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Euroleague Kupası'nı da götürdü.