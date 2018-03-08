08/03/2018 12:13


Alex de Souza İstanbul'a geliyor

Alex de Souza

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, biyografi kitabının imza günü İstanbul’a geleceğini duyurdu

Alex, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla 14 Mart Çarşamba günü İstanbul’a geleceğini açıkladı.Fenerbahçe’nin eski yıldızı yaptığı açıklamayla yeni çıkan biyografi kitabı için imza günü düzenleyeceğini belirtti. Brezilyalı eski futbolcu Türkiye’deki sevenlerine seslenirken şu ifadeleri kullandı:

“14 Mart’ta kitabımın ilk imza günü ile D&R Emaar’dayım. Hepinizi bekliyorum.”


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