08/03/2018 09:40


Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, yarın akşam rakibi Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak

İki takım arasında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'da başlayacak. Son 3 maçında 2 galibiyet alan 50 puanlı Medipol Başakşehir, haftaya lider Galatasaray'ın averajla gerisinde ikinci sırada girdi. Dört haftalık galibiyet özlemine geçtiğimiz hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek son veren Aytemiz Alanyaspor ise 24 puanla 15. sırada bulunuyor.


Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri
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