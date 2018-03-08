Süper Lig'de 25. hafta maç programı
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadeleleri Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadı)
10 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)
16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
11 Mart Pazar:
13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)
13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
12 Mart Pazartesi:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)