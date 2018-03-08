08/03/2018 09:37


Süper Lig'de 25. hafta maç programı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadeleleri Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir takımları arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadı)

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)


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