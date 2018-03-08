08/03/2018 08:52
Bafetimbi Gomis Cenk Ergün'e böyle veda etti
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımıyla yollarını ayıran sportif direktör Cenk Ergün'e veda mesajı yayınladı
Gomis, Ergün ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirerek beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bu büyük duygu için çok teşekkür ederim; kulüp için, taraftarlar için ve özellikle benim için. Gelecek için iyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin.”