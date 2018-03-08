08/03/2018 08:52


Bafetimbi Gomis Cenk Ergün'e böyle veda etti

Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, takımıyla yollarını ayıran sportif direktör Cenk Ergün'e veda mesajı yayınladı

Gomis, Ergün ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirerek beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bu büyük duygu için çok teşekkür ederim; kulüp için, taraftarlar için ve özellikle benim için. Gelecek için iyi şanslar dostum. Her zaman kalbimdesin.”


Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig
Süper Lig'de 25. hafta maç programı
Arda Turan
Arda Turan 'Ülkede savaş varken düğün olmaz'
Survivor 2018
Survivor karışıyor Hakan ve Nihat birbirine girdi
zeytin dalı harekatı
TSK açıkladı 3055 terörist etkisiz hale getirildi
İlgili Haberler
Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 25. hafta maç programı

Vincent Janssen

Fenerbahçe'de Vincent Janssen belirsizliği

Robinho

Robinho'dan Alex ile ilgili bomba açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Arda Turan

Arda Turan 'Ülkede savaş varken düğün olmaz'

Survivor 2018

Survivor karışıyor Hakan ve Nihat birbirine girdi

zeytin dalı harekatı

TSK açıkladı 3055 terörist etkisiz hale getirildi

yurtta hava durumu

Dikkat yurdun dört bir yanı sağanak yağışın etkisine giriyor

 Yazarlarımız
necdet sivasli

300 koyun meselesi

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın köyüne döneceklere “300 koyun + asgari ücret + sosyal sigorta” verileceği haberleri farklı beklentilere yol açınca bazı açıklamalar yapmak zorunda ...

Devam