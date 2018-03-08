Fenerbahçe'de Vincent Janssen belirsizliği

8 Aralık’ta oynanan Bursaspor mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen'in sahalara ne zaman döneceği henüz netlik kazanmadı

Tam 3 aydır sahalardan uzak kalan Vincent Janssen’in ne zaman döneceği hala belli değil.23 yaşındaki golcü, özel ayakkabısını yeni çıkartabildi ve havuz terapilerine başladı. Sağlık kurulu, Janssen’i Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyordu ancak bunun mümkün olmadığı öğrenildi. Hollandalı’nın ne zaman döneceği hâlâ belirsiz.