07/03/2018 09:13


Robinho'dan Alex ile ilgili bomba açıklamalar

Robinho

Sivasspor'lu futbolcu Robinho beIN Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu

Robinho'nun açıklamaları şöyle: Sivas'a gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. İnanmayacaksınız ama Sivas'ı da  takip ediyordum. Çünkü Roberto Carlos ve Cicinho Sivasspor'da görev aldığı için, çok fazla ilgimi çekiyordu.

Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası yok.


Robinho
Robinho'dan Alex ile ilgili bomba açıklamalar
ilker başbuğ
İlker Başbuğ'un konuşması yarıda kesildi apar topar salondan çıkarıldı
ALES başvuruları
ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek
sözleşmeli öğretmen
Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için son gün ne zaman
prostat kanseri
Prostat kanserine karşı aşı geliştirildi
İlgili Haberler
Murat Sökük

'Kitaplar yakılmak için değil' sözlerinin sahibi genç Galatasaray idmanında

Davide Astori

Genç futbolcunun otopsi raporu yayınlandı işte ölüm nedeni

Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu

Cenk Ergün

Galatasaray'dan ayrılan Cenk Ergün'e o kulüpten teklif gelmiş

Son Dakika Haberleri
ilker başbuğ

İlker Başbuğ'un konuşması yarıda kesildi apar topar salondan çıkarıldı

ALES başvuruları

ALES başvuruları hangi tarihte sona erecek

sözleşmeli öğretmen

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu için son gün ne zaman

prostat kanseri

Prostat kanserine karşı aşı geliştirildi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Azerbaycan ile ayrılmaz bir parçayız

 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluş günüdür. Bu önemli günde Azerbaycan Cumhuriyeti’nin de 100.yılı nedeni ile Dadaşlar diyarında bir etkinlik düzenleniyor. “100’ümüz bir, özümüz bir ...

Devam