Robinho'dan Alex ile ilgili bomba açıklamalar

Sivasspor'lu futbolcu Robinho beIN Sports'a verdiği röportajda Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yla ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu

Robinho'nun açıklamaları şöyle: Sivas'a gelmeden önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında çok fazla bilgiye sahiptim. İnanmayacaksınız ama Sivas'ı da takip ediyordum. Çünkü Roberto Carlos ve Cicinho Sivasspor'da görev aldığı için, çok fazla ilgimi çekiyordu.

Giuliano gerçekten etkileyici bir oyuncu, çok önemli bir oyun karakterine sahip. Dünya Kupası'na gitmek için çok farklı şartlar oluşturması gerekiyor. Böyle giderse, gidebileceğini düşünüyorum. Ama kesinlikle bir Alex de Souza değil, dünyaya bir Alex geldi. Sonrası yok.