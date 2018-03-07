07/03/2018 08:20


'Kitaplar yakılmak için değil' sözlerinin sahibi genç Galatasaray idmanında

Murat Sökük

Kitap satarak harçlık çıkartan Kastamonulu Murat Sökük, Türkiye'nin takdirini kazanmıştı. Sökük, Galatasaray'ın dünkü antrenmanına katılarak futbolcular ve teknik direktörle bir araya geldi

Kastamonu Tosya'da, babasına yakılması için verilen kitapları satarak okul ihtiyaçlarını karşılayan Murat Sökük, Galatasaray'ın misafiri olarak bugünkü antrenmanı takip etti. "Kitaplar yakılmak için değil, okumak içindir” sözleriyle ses getiren Murat'a, teknik direktör Fatih Terim ve oyuncular tarafından imzalı bir forma hediye edildi.


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