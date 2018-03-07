07/03/2018 07:33


Genç futbolcunun otopsi raporu yayınlandı işte ölüm nedeni

Davide Astori

Futbol dünyasını yasa boğan Davide Astori’nin ölüm nedeni belli oldu. İtalyan spor gazetesi La Gazetta dello Sport gazetesi otel odasında cansız bedeni bulunan futbolcunun otopsi raporunu yayınladı

Oyuncunun ölümü üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmak için yasal prosedür gereği yapılan otopsi sonucuna göre İtalyan futbolcunun doğal nedenlerle öldüğü teyit edildi.Davide Astori’nin, ilk bulgulara göre “büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü” ifade edilirken “Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm” yazan otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak detaylı incelemelerin devam edeceği de belirtildi.


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