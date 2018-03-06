Ricardo Quaresma’ya verilen ceza belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları arasında oynanan karşılaşmada Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Quaresma'ya 5 maç ceza verildi

Portekizli yıldız, 43. ve 44. maddelerden PFDK’ya sevk edilmişti. Kurala göre, 43. madde (kural dışı hareket) 3 ila 6 arası; 44. madde (saldırı) ise 5 ila 10 arası maç men cezası öngörüyordu.

PFDK tarafından Ricardo Quaresma’ya 5 maç ceza verildi. Portekizli, 5 maçlık cezaya göre ligde Gençlerbirliği (E), Başakşehir (D), Alanyaspor (E) ve Göztepe (E) maçlarını kaçıracak. Portekizli yıldız Trabzonspor maçında da cezası nedeniyle forma giyememişti. Quaresma, 17 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe kupa maçı rövanşında forma giyebilecek.

İŞTE PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

1- BEŞİKTAŞ A.Ş.‘nin, 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. – FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.‘nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu RICARDO ANDRADE QUARESMA BERNARDO‘nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 22.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

karar verilmiştir.