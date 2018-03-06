06/03/2018 14:03


Dani Alves’in Davide Astori hakkındaki açıklaması tepki topladı

Dani Alves

Paris Saint-Germain’in tecrübeli futbolcusu Dani Alves, geçtiğimiz gün otel odasında ölü bulunan futbolcu Davide Astori hakkında açıklama yaptı

Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacakları Real Madrid maçı öncesinde konuşan Alves, ”Astori’nin ölümü nedeniyle çok fazla üzülmedik çünkü onu çok tanımıyorduk. Ailesi için üzgünüm. Bu kaotik dünyaya borcunu ödedi ve şimdi daha iyi bir yerde. Bu dünyada binlerce çocuk her gün açlıktan ölüyor, bu kadar ilgi çekmiyor. Önemli olan onlar” diye konuştu.

Kariyerinin bir döneminde Juventus forması giyen Dani Alves, Davide Astori ile karşılıklı forma giymişti. PSG ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Salı günü karşı karşıya gelecekler.

 

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