Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek
Saat 20.00de Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ’IN TRABZONSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL KADROSU; Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo şeklinde.
TRABZONSPORUN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- NDoye
SAKAT: Esteban, Mustafa, Castillo
CEZALI: Burak