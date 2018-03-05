05/03/2018 11:34


Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri

Trabzonspor Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, rakibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek

Saat 20.00de Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı ise hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ’IN TRABZONSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL KADROSU; Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo şeklinde.

TRABZONSPORUN BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Novak- Okay, Kucka- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- NDoye

SAKAT: Esteban, Mustafa, Castillo

CEZALI: Burak

 

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