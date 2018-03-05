05/03/2018 09:08


Otel odasında ölü bulunan futbolcunun ölüm sebebini açıkladılar

Davide Astori

Fiorentinalı futbolcu 31 yaşındaki Davide Astori'nin ölümünün ardından Udine Savcılığı tarafından açıklama yapıldı

Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo, deneyimli futbolcunun ölümünün gerçekleşme nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori'nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşım durmasından öldüğü düşüncesi var” dedi.

İtalya'da Fiorentina'nın kaptanı Davide Astori, Udinese maçı öncesinde kaldıkları otelin odasında ölü bulundu. Yıldız futbolcunun uykusundayken kalp dolaşım sisteminin durduğundan şüpheleniliyor. İlgili Haberi Oku

Futbolcunun konuyla ilgili olarak geçmişte herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına da dikkat çeken savcı De Nicolo “Profesyonel bir futbolcunun daha önce hiç bu konuda uyarı vermeksizin böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf. Ancak işte her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Bir diğer savcı Barbara Loffredo ile birlikte futbolcunun ölümünü inceleyen savcı De Nicolo, konuyla ilgili olarak uzman Carlo Moreschi'den gelecek ilk raporu beklediklerini, ardından otopsiyle ilgili karar alınacağı, bu durumda önümüzdeki günlerde otopsi sonucunun geleceğini söyledi.


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