Avrupa şampiyonu Deniz Selin 95 yıllık tarihte bir ilke imza attı

Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ böylece 95 yıllık eskrim tarihinde kadınlarda bu başarıyı elde eden ilk sporcu olu

Rusya’nın Sochi kentinde düzenlenen şampiyonada Deniz Selin, 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde İbrahim Ahmed Acar’dan sonra ikinci, kadınlar kategorisinde ise ilk kez bu başarıyı elde eden sporcu olarak tarihe geçti.Avrupa’dan 56 sporcusunun katıldığı şampiyonada eleme maçlarından 9. sırada çıkmayı başaran Deniz, son 64’e maç yapmadan kaldı.Deniz Selin, son 32 turunda İtalyan Gaia Pia Carella’yı 15-7 yenerek son 16’ya kalmayı başardı. Bu turda Rumen Felicia Jakob’u 15-12 yenen milli sporcu, çeyrek finalde de Macar Valentina Nagy’yi 15-9 mağlup etti ve yarı finalde Darya Drozd’nin rakibi oldu. Rus rakibini de 15-9 yenerek finale yükselen Deniz Selin, Bulgar Yoana İlieva’yı 15-11 yenerek, kürsünün ilk basamağına çıktı.

Deniz Selin, Türkiye eskrim tarihinde ilk 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonluğunu elde eden kadın kılıç milli takımında da yer alıyordu.

"Şampiyonluğu kahraman Mehmetçik'e armağan ediyoruz"

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Murat Atalı, eskrimde elde edilen başarıların tesadüf olmadığını Deniz'in altın madalyasıyla yeniden ispat ettiklerini belirterek, "Bu tarihi Avrupa şampiyonluğunu Afrin yolundaki kahraman Mehmetçik'e armağan ediyoruz." dedi.