05/03/2018 07:28


Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu

Sergen Yalçın

Atiker Konyaspor Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 yenildikleri maç sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırmıştı. Yeşil Beyazlılar Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü anlaşmayı sosyal medya hesabından duyururken, “Yönetim Kurulumuz Sergen Yalçın'la prensipte anlaşmış bulunup salı günü takımımızın başında olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın, Konyaspor teknik direktörü olarak ilk sınavına 11 Mart Pazar günü çıkacak. Atiker Konyaspor deplasmanda  Galatasaray’ın rakibi olacak.


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