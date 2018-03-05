05/03/2018 07:23


Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı

fenerbahçe

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, Beşiktaş derbisinin ardından 2. mağlubiyetini yaşadı.Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarıyı 14. dakikada Serginho ve 35. dakikada Yevgen Seleznov'un golleriyle 2-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Giuliano'nun golüyle farkı 1'e indiren Fenerbahçe, 2 dakika sonra Daniel Larsson'un golüne engel olamadı. Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin golüyle tekrar ümitlenen Fenerbahçe'ye bu gol yetmedi ve Manisa temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 44 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Teleset Mobilya Akhisarspor ise üst üste 4. galibiyetini alarak 33 puana yükseldi.


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